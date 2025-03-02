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«Матчи каждые три-четыре дня — это здорово». Семен Антонов заявил, что ему нравится новый формат регулярки

Семен Антонов заявил, что ему нравится новый формат регулярки Лиги ВТБ.

«Мне нравится такой формат, без распределения по группам, как было в последнее время. Меньше тренироваться — больше играть. Матчи каждые три-четыре дня — это здорово. Баскетболистам это помогает быть в игровом режиме, а также позволяет больше популяризировать баскетбол.

Меня радует посещаемость наших домашних матчей в этом сезоне. В субботу, 1 марта, был матч против большой команды, и пришло много болельщиков (7,6 тысячи). Перед прошедшей паузой мы играли против «Астаны» в будний день, и также было довольно много народу (около 2,5 тысячи). Это говорит о том, что баскетбол интересен зрителям. Тем более в такой зимний период, когда ты не можешь сходить на футбол. Так что я считаю, что формат себя полностью оправдывает. Это чисто мое мнение. Может быть, у кого-то другая точка зрения», – сказал капитан ЦСКА.

Согласно новому формату, регулярный чемпионат проводится в четыре круга и состоит из 44 матчей.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
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