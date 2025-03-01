Иван Ухов: «Брорда совсем заросла. Буду убирать, дети жалуются»

Иван Ухов высказался о победе ЦСКА над УНИКСом – 97:86.

«Очень хотели победить. Это большое желание было видно на площадке. УНИКС — сильная команда, демонстрирующая в последнее время очень качественный баскетбол. Мы ждали, что весь матч они будут прессинговать по всей площадке, что будет непросто выводить мяч. Где‑то у них это получалось. Но в целом считаю, что мы смогли к этому подготовиться и выстоять против этого натиска.

Когда мы забивали, они в ответ тоже забивали. УНИКС имеет хороших исполнителей, которые способны забить тяжелые броски. У них это получалось. В целом очень рад, что смогли выстоять против такой команды и довести игру до победы. В концовке за счет хорошей защиты против лидеров УНИКСа смогли сломать чуть игру и уже уйти в достаточно комфортное преимущество, когда уже на сто процентов могли сохранить победный счет.

Ты отрастил очень солидную бороду. На фарт?

Нет, уже всю зиму росла в принципе. Просто совсем заросла в паузе в чемпионате. Думаю, буду убирать ее. Потому что мои дети жалуются», — сказал защитник ЦСКА .