Макси Клебер может вернуться до завершения регулярного чемпионата

Макси Клебер может сыграть в регулярном чемпионате.

«Лейкерс» верят, что немецкий форвард может дебютировать за команду до начала плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Я слышал, что есть некоторый оптимизм относительно возможности возвращения Макси Клебера до завершения регулярного чемпионата», — сказал Буха.

Клебер перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в рамках трехстороннего обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса. Форвард перенес операцию на правой ступне после перелома.