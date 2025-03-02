Макси Клебер может вернуться до завершения регулярного чемпионата
Макси Клебер может сыграть в регулярном чемпионате.
«Лейкерс» верят, что немецкий форвард может дебютировать за команду до начала плей-офф, сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.
«Я слышал, что есть некоторый оптимизм относительно возможности возвращения Макси Клебера до завершения регулярного чемпионата», — сказал Буха.
Клебер перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в рамках трехстороннего обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса. Форвард перенес операцию на правой ступне после перелома.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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