«Лейкерс» интересуются центровым Стивеном Адамсом, но сделка с «Хьюстоном» маловероятна
«Лейкерс» оценивают возможности приобретения «большого».
Одним из направлений интереса клуба стал центровой «Хьюстона» Стивен Адамс. Стороны провели предварительные обсуждения, но сделка остается маловероятной.
По информации The Athletic, основными активами, которые «Лейкерс» намерены использовать в поисках, являются контракты защитника Гэйба Винсента (11 млн) и форварда Макси Клебера (11 млн). Однако контракт Клебера, полученный в обмене Луки Дончича, не может быть объединен с другими в последующих сделках, что вычеркивает из списка вариантов Клинта Капелу («Атланта», 22,2 млн).
Также «Лейкерс» исследуют вариант с центровым Робертом Уильямсом из «Портленда» (12,4 млн).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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