«Лейкерс» интересуются центровым Стивеном Адамсом, но сделка с «Хьюстоном» маловероятна

«Лейкерс» оценивают возможности приобретения «большого».

Одним из направлений интереса клуба стал центровой «Хьюстона » Стивен Адамс . Стороны провели предварительные обсуждения, но сделка остается маловероятной.

По информации The Athletic, основными активами, которые «Лейкерс» намерены использовать в поисках, являются контракты защитника Гэйба Винсента (11 млн) и форварда Макси Клебера (11 млн). Однако контракт Клебера, полученный в обмене Луки Дончича , не может быть объединен с другими в последующих сделках, что вычеркивает из списка вариантов Клинта Капелу («Атланта », 22,2 млн).

Также «Лейкерс» исследуют вариант с центровым Робертом Уильямсом из «Портленда» (12,4 млн).