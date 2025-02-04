Роб Пелинка: «Хочу поблагодарить Нико Харрисона, который сыграл решающую роль в этом обмене и дал нам эту возможность»

Роб Пелинка подчеркнул роль Нико Харрисона в обмене Луки Дончича.

«Лейкерс » представили словенского разыгрывающего в качестве своего нового игрока на пресс-конференции.

«Когда происходит сделка, всегда должен быть партнер. Хочу сказать спасибо «Далласу » в лице их генерального менеджера Нико Харрисона, который сыграл решающую роль в этом обмене и дал нам эту возможность. Оставался последовательным на протяжении этих переговоров, которые завершились переходом Луки Дончича , Макси Клебера и Маркиффа Морриса в наш клуб», – заключил генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.