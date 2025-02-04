Роб Пелинка: «Хочу поблагодарить Нико Харрисона, который сыграл решающую роль в этом обмене и дал нам эту возможность»
Роб Пелинка подчеркнул роль Нико Харрисона в обмене Луки Дончича.
«Лейкерс» представили словенского разыгрывающего в качестве своего нового игрока на пресс-конференции.
«Когда происходит сделка, всегда должен быть партнер. Хочу сказать спасибо «Далласу» в лице их генерального менеджера Нико Харрисона, который сыграл решающую роль в этом обмене и дал нам эту возможность. Оставался последовательным на протяжении этих переговоров, которые завершились переходом Луки Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса в наш клуб», – заключил генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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