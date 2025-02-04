Макси Клебер выбыл минимум на 8 недель после операции на правой ступне
Макси Клебер не скоро вернется на площадку.
33-летний немецкий форвард перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в рамках трехстороннего обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса.
Клебер перенес операцию на правой ступне после перелома.
Форвард сообщил, что следующее обследование пройдет через 8 недель.
«Лейкерс» остро нуждаются в игроках передней линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хоби Прайса
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