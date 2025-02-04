Макси Клебер выбыл минимум на 8 недель после операции на правой ступне

Макси Клебер не скоро вернется на площадку.

33-летний немецкий форвард перешел в «Лейкерс» из «Далласа» в рамках трехстороннего обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса.

Клебер перенес операцию на правой ступне после перелома.

Форвард сообщил, что следующее обследование пройдет через 8 недель.

«Лейкерс» остро нуждаются в игроках передней линии.