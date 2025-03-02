Стив Керр об участии Джоэла Эмбиида в Олимпиаде: «Не могу разглашать медицинские сведения. Решение принимает игрок»
Стив Керр прокомментировал летнее выступление Джоэла Эмбиида.
Центровой завоевал золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. В нынешнем сезоне НБА баскетболист «Филадельфии» досрочно закончил выступление из-за недолеченного с начала прошлого года колена, отыграв всего 19 матчей.
«Не имею права разглашать медицинские сведения об игроках. Задача главного тренера – руководить отобранной группой баскетболистов. Мы разговаривали со всеми, кто приехал, обсуждали все подробно со специалистами, ответственными за их состояние. Практически у каждого игрока сборной был такой человек.
Так что я просто заигрывал тех, кто был доступен. А решение принимал сам баскетболист», – заключил Керр, который руководил чемпионской командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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