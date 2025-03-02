Стив Керр об участии Джоэла Эмбиида в Олимпиаде: «Не могу разглашать медицинские сведения. Решение принимает игрок»

Стив Керр прокомментировал летнее выступление Джоэла Эмбиида.

Центровой завоевал золотую олимпийскую медаль в составе сборной США. В нынешнем сезоне НБА баскетболист «Филадельфии» досрочно закончил выступление из-за недолеченного с начала прошлого года колена, отыграв всего 19 матчей.

«Не имею права разглашать медицинские сведения об игроках. Задача главного тренера – руководить отобранной группой баскетболистов. Мы разговаривали со всеми, кто приехал, обсуждали все подробно со специалистами, ответственными за их состояние. Практически у каждого игрока сборной был такой человек.

Так что я просто заигрывал тех, кто был доступен. А решение принимал сам баскетболист», – заключил Керр , который руководил чемпионской командой.