Яннис Адетокумбо: «Нам надо начинать выигрывать в гостях, чтобы подготовиться к плей-офф»
Яннис Адетокумбо прокомментировал победу над «Далласом» (132:117).
«Бакс» справились с соперником в гостях.
«Было здорово. «Химия» внутри команды, атмосфера.
Дома мы и так хороши. Здоровый сон, семья, домашняя еда. Но нам нужно лучше играть на выезде. Мы плохо с этим справляемся весь год. Нужно продолжить победную тенденцию в Атланте.
Чтобы побеждать в серии плей-офф, надо побеждать в гостях. Нам нужны правильные привычки, надо их нарабатывать. Это все, что меня сейчас волнует. Подготовка к успешному выступлению в плей-офф», – заключил Адетокумбо.
«Бакс» опередили «Пэйсерс» и находятся на 4-й позиции на Востоке с результатом 34-25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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