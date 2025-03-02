Яннис Адетокумбо: «Нам надо начинать выигрывать в гостях, чтобы подготовиться к плей-офф»

Яннис Адетокумбо прокомментировал победу над «Далласом» (132:117).

«Бакс» справились с соперником в гостях.

«Было здорово. «Химия» внутри команды, атмосфера.

Дома мы и так хороши. Здоровый сон, семья, домашняя еда. Но нам нужно лучше играть на выезде. Мы плохо с этим справляемся весь год. Нужно продолжить победную тенденцию в Атланте.

Чтобы побеждать в серии плей-офф, надо побеждать в гостях. Нам нужны правильные привычки, надо их нарабатывать. Это все, что меня сейчас волнует. Подготовка к успешному выступлению в плей-офф», – заключил Адетокумбо .

«Бакс» опередили «Пэйсерс» и находятся на 4-й позиции на Востоке с результатом 34-25.