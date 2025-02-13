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Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

«Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

Енисей – УГМК

13 февраля. 15:00

Надежда – МБА

13 февраля. 17:00

Ника – Динамо Курск

13 февраля. 18:00

Положение команд: УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Ника – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0.

Группа Б

Динамо Москва – Спарта Энд К

13 февраля. 18:00

Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Спарта энд К 0-0, Динамо Москва – 0-0, Нефтяник – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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