Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Енисей» примет УГМК, «Надежда» сыграет с МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
Енисей – УГМК
13 февраля. 15:00
Надежда – МБА
13 февраля. 17:00
Ника – Динамо Курск
13 февраля. 18:00
Положение команд: УГМК – 0-0, МБА – 0-0, Ника – 0-0, Динамо Курск – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0.
Группа Б
Динамо Москва – Спарта Энд К
13 февраля. 18:00
Положение команд: Самара – 1-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Спарта энд К 0-0, Динамо Москва – 0-0, Нефтяник – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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