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Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Цибону», «Црвена Звезда» обыграла «Задар» и другие результаты

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Адриатической лиги.

«Дубай» разгромил хорватскую «Цибону» в ОАЭ. Сербская «Црвена Звезда» обыграла хорватский «Задар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 19-2, Партизан Сербия – 19-2, Црвена Звезда Сербия – 17-4, Дубай ОАЭ – 16-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-9, Спартак Суботица Сербия – 11-10, ФМП Сербия – 11-10, Задар Хорватия – 10-11, Мега Сербия – 10-11, Борац Чачак Сербия – 8-12, Студентски центар Черногория – 7-14, Сплит Хорватия – 6-14,  КРКА Словения – 4-17, Цибона Хорватия – 3-18, Морнар Бар Черногория – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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