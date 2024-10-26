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Адриатическая лига. «Партизан» – КРКА, «Задар» встретится с «Црвеной Звездой»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Сербский «Партизан» примет словенский клуб КРКА, хорватский «Задар» встретится с сербской «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Будучность Черногория – 4-1, Мега Сербия – 4-1, Дубай ОАЭ – 4-1, ФМП Сербия – 3-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, КРКА Словения – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 2-3, Сплит Хорватия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Задар Хорватия – 1-4, Цибона Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦибона
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoЗадар
logoКРКА
logoДубай
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