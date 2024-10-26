Адриатическая лига. «Партизан» – КРКА, «Задар» встретится с «Црвеной Звездой»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Сербский «Партизан» примет словенский клуб КРКА, хорватский «Задар» встретится с сербской «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Будучность Черногория – 4-1, Мега Сербия – 4-1, Дубай ОАЭ – 4-1, ФМП Сербия – 3-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, КРКА Словения – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 2-3, Сплит Хорватия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Задар Хорватия – 1-4, Цибона Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости