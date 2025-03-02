«Последний данк в моей карьере». Стеф Карри поставил сверху в матче с «Филадельфией»
Данк Стефа Карри стал первым с сезона-2018/19.
«Конечно, я помню предыдущий данк. 6 лет назад. На домашней арене. Зашел справа, получил передачу от Кевина Дюрэнта. Это было на Oracle, ни разу не ставил сверху на арене Chase Center, ничего себе.
В последнее время хорошо себя чувствую, весь сезон разбирался с коленом. Воспользовался редкой возможностью. Но это, скорее всего, мой последний данк. Могу заявить прямо сейчас, что это последний данк в моей карьере.
Забавно, что на утренней разминке Джерри Стэкхауз упомянул, что хотел бы увидеть данк. Очень давно от него ничего подобного не слышал. И это случилось. Так что показал на него на скамейке», – улыбнулся Карри.
Эпизод случился в 4-й четверти проигранного матча с «Филадельфией» (119:126).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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