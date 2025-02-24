Стефен Карри: «Игудала изменил путь развития всей организации «Уорриорз»
Стефен Карри отдал должное Андре Игудале.
«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».
«Игудала изменил путь развития всей организации», – произнес Стефен Карри во время церемонии.
«Я понимал все великолепие Стефа, Дрэймонда и Клэя. Моя задача состояла в том, чтобы помогать им сиять», – отметил Игудала.
Клуб показал трибьют-видео в честь игрока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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