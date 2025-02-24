Стефен Карри: «Игудала изменил путь развития всей организации «Уорриорз»

Стефен Карри отдал должное Андре Игудале.

«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».

«Игудала изменил путь развития всей организации», – произнес Стефен Карри во время церемонии.

«Я понимал все великолепие Стефа , Дрэймонда и Клэя. Моя задача состояла в том, чтобы помогать им сиять», – отметил Игудала .

Клуб показал трибьют-видео в честь игрока.