Стефен Карри набрал 30 очков и 7 передач, «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

Стефен Карри помог «Уорриорз» победить «Мэверикс» .

Лидер «Голден Стэйт» записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 7 передач, калифорнийцы выиграли у команды Клэя Томпсона 126:102.

2-кратный MVP НБА за 29 минут реализовал 12 из 20 с игры и 3 из 3 с линии.