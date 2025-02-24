Стефен Карри набрал 30 очков и 7 передач, «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»
Стефен Карри помог «Уорриорз» победить «Мэверикс» .
Лидер «Голден Стэйт» записал на свой счет 30 очков, 4 подбора и 7 передач, калифорнийцы выиграли у команды Клэя Томпсона 126:102.
2-кратный MVP НБА за 29 минут реализовал 12 из 20 с игры и 3 из 3 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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