Велимир Перасович: «Каждый раз, когда сокращали отставание до пяти очков, следовали ошибки, и ЦСКА снова отрывался»

Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от ЦСКА – 86:97.

«Поздравляю ЦСКА, с самого начала они играли лучше нас и добились победы. 21 подбор соперников в нападении – это их желание, жесткость, сила и стремление к борьбе. Мы с самого начала хорошо оборонялись, но каждый раз упускали отскоки, и это чаще всего приводило к пропущенным мячам.

Также по ходу матча мы слишком часто фолили вдали от кольца, позволяя соперникам исполнять штрафные и набирать легкие очки. Каждый раз, когда мы сокращали отставание до пяти очков, следовали ошибки, и ЦСКА снова отрывался. Таким образом победить невозможно», – главный тренер УНИКСа .