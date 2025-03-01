Велимир Перасович: «Каждый раз, когда сокращали отставание до пяти очков, следовали ошибки, и ЦСКА снова отрывался»
Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от ЦСКА – 86:97.
«Поздравляю ЦСКА, с самого начала они играли лучше нас и добились победы. 21 подбор соперников в нападении – это их желание, жесткость, сила и стремление к борьбе. Мы с самого начала хорошо оборонялись, но каждый раз упускали отскоки, и это чаще всего приводило к пропущенным мячам.
Также по ходу матча мы слишком часто фолили вдали от кольца, позволяя соперникам исполнять штрафные и набирать легкие очки. Каждый раз, когда мы сокращали отставание до пяти очков, следовали ошибки, и ЦСКА снова отрывался. Таким образом победить невозможно», – главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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