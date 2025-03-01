Сергей Иванов о матче ЦСКА – УНИКС: «Игра была в догонялки»
Сергей Иванов сравнил матч ЦСКА – УНИКС с догонялками.
«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает.
В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период», – сказал почетный президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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