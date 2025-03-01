Андреас Пистиолис о победе над УНИКСом: «Все делали правильно и взяли то, что заслужили»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над УНИКСом – 97:86.

«Хочу снова поблагодарить болельщиков, которые пришли посмотреть баскетбол после перерыва и поддержали нас. Ключевым стало самое начало матча, которое мы провели очень собранно. Знали, что УНИКС всегда начинает сильно и жестко, и мы ответили своими жесткостью и агрессивностью.

Можно сказать, что мы контролировали ход всего матча, хотя, когда ты встречаешься с таким хорошим соперником как УНИКС , всегда остается ощущение опасности. Тем не менее мы все делали правильно и взяли то, что заслужили», – сказал главный тренер ЦСКА .