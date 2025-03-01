Ростислав Вергун: «Уралмаш» в эту паузу провел хорошую работу в психологическом плане»

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Локо» – 81:79.

«Поздравляю ребят. Для нас это была очень важная игра.

Мы прежде всего в психологическом плане провели хорошую работу в эту паузу в чемпионате. Как тренер я был очень ей доволен, но все равно, только результат на площадке отражает проделанную работу.

Для нас было очень важно выглядеть как команда», – отметил главный тренер «Уралмаша ».