Ростислав Вергун: «Уралмаш» в эту паузу провел хорошую работу в психологическом плане»
Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Локо» – 81:79.
«Поздравляю ребят. Для нас это была очень важная игра.
Мы прежде всего в психологическом плане провели хорошую работу в эту паузу в чемпионате. Как тренер я был очень ей доволен, но все равно, только результат на площадке отражает проделанную работу.
Для нас было очень важно выглядеть как команда», – отметил главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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