Андрей Ведищев: «Уступили щит – это одна из главных причин поражения от «Уралмаша»

Андрей Ведищев назвал главную причину поражения «Локо» от «Уралмаша» (79:81).

«Поздравляю «Уралмаш » с победой, они играли сегодня лучше нас.

Мы после перерыва выпали из ритма, играли неуверенно. Несмотря на 24 потери соперника, мы уступили щит – это одна из главных причин сегодняшнего поражения», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».