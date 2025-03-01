Андрей Ведищев: «Уступили щит – это одна из главных причин поражения от «Уралмаша»
Андрей Ведищев назвал главную причину поражения «Локо» от «Уралмаша» (79:81).
«Поздравляю «Уралмаш» с победой, они играли сегодня лучше нас.
Мы после перерыва выпали из ритма, играли неуверенно. Несмотря на 24 потери соперника, мы уступили щит – это одна из главных причин сегодняшнего поражения», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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