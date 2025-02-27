Октавиус Эллис и Джеремайя Мартин близки к возвращению в состав «Уралмаша»

«Уралмаш» ожидает возвращения легионеров.

31-летний американский центровой Октавиус Эллис (7,5 + 4,3 подбора в среднем) повторно травмировал голеностоп, из-за которого пропустил 5 месяцев, но избежал серьезного повреждения и примет участие в одном из ближайших матчей команды.

Также с основным составом тренируется защитник Джеремайя Мартин (18,8 + 4 передачи), выбывший в январе из-за проблем с икроножной мышцей.

«Уралмаш » идет 5-м в Единой лиге ВТБ с результатом 17-15.