Октавиус Эллис и Джеремайя Мартин близки к возвращению в состав «Уралмаша»
«Уралмаш» ожидает возвращения легионеров.
31-летний американский центровой Октавиус Эллис (7,5 + 4,3 подбора в среднем) повторно травмировал голеностоп, из-за которого пропустил 5 месяцев, но избежал серьезного повреждения и примет участие в одном из ближайших матчей команды.
Также с основным составом тренируется защитник Джеремайя Мартин (18,8 + 4 передачи), выбывший в январе из-за проблем с икроножной мышцей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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