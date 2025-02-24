Донован Митчелл и Десмонд Бэйн получили по техническому за потасовку

Во время матча «Кливленд» – «Мемфис» случилась ожесточенная потасовка.

Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл и защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн заработали по техническому после того, как сцепились на паркете после свистка.

Тристан Томпсон и Джа Морэнт также были наказаны техническими за участие в потасовке.

«Кэвз» победили 129:123.