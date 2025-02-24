Донован Митчелл и Десмонд Бэйн получили по техническому за потасовку
Во время матча «Кливленд» – «Мемфис» случилась ожесточенная потасовка.
Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл и защитник «Гризлис» Десмонд Бэйн заработали по техническому после того, как сцепились на паркете после свистка.
Тристан Томпсон и Джа Морэнт также были наказаны техническими за участие в потасовке.
«Кэвз» победили 129:123.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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