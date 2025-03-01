«Кливленд» победил «Бостон» в гостях, отыгравшись с «-22». «Кэвз» пропустили рывок 3:25 на старте встречи
«Кливленд» совершил крупный камбэк в матче с «Бостоном» .
«Кавальерс» победили «Селтикс» в гостях, отыгравшись с «-22».
«Кэвз» пропустили рывок 3:25 на старте встречи, но вернулись в игру и вырвали победу в концовке. Лидер «Кливленда» Донован Митчелл набрал 41 очко, включая 12 в четвертой четверти.
Сезонная серия между командами завершилась со счетом 2-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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