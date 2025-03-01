«Кливленд» победил «Бостон» в гостях, отыгравшись с «-22». «Кэвз» пропустили рывок 3:25 на старте встречи

«Кливленд» совершил крупный камбэк в матче с «Бостоном» .

«Кавальерс» победили «Селтикс» в гостях, отыгравшись с «-22».

«Кэвз» пропустили рывок 3:25 на старте встречи, но вернулись в игру и вырвали победу в концовке. Лидер «Кливленда » Донован Митчелл набрал 41 очко, включая 12 в четвертой четверти.

Сезонная серия между командами завершилась со счетом 2-2.