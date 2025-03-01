Джини Басс об обмене Дончича: «Отец бы гордился нами»

Джини Басс уверена, что Джерри Басс одобрил бы решение по Дончичу.

«Он (Джерри Басс, знаменитый экс-владелец «Лейкерс » – Спортс) был бы очень горд.

Мой отец был отличным игроком в покер, и он часто просил, чтобы я не забывала – это игра терпения. Нужно ждать правильных карт. Но как только ты получаешь эти карты, важно не бояться и играть ими, рисковать и поднимать ставки.

Нам было сложно, потому что мы не хотели обменивать Энтони Дэвиса и Макса Кристи. Но это была сделка, которую мой отец бы заключил. И мы тоже должны были пойти на это», – считает управляющая калифорнийским клубом.