Джини Басс об обмене Дончича: «Отец бы гордился нами»
Джини Басс уверена, что Джерри Басс одобрил бы решение по Дончичу.
«Он (Джерри Басс, знаменитый экс-владелец «Лейкерс» – Спортс) был бы очень горд.
Мой отец был отличным игроком в покер, и он часто просил, чтобы я не забывала – это игра терпения. Нужно ждать правильных карт. Но как только ты получаешь эти карты, важно не бояться и играть ими, рисковать и поднимать ставки.
Нам было сложно, потому что мы не хотели обменивать Энтони Дэвиса и Макса Кристи. Но это была сделка, которую мой отец бы заключил. И мы тоже должны были пойти на это», – считает управляющая калифорнийским клубом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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