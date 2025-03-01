Лука Дончич о статуе рядом с ареной «Лейкерс»: «Хотелось бы»
Лука Дончич рассчитывает войти в историю «Лейкерс».
Во время интервью словенскому защитнику сказали, что когда-нибудь рядом с ареной клуба появится его статуя.
«Хотелось бы», – отреагировал Дончич.
Лука стал игроком «Лейкерс» в результате обмена перед дедлайном. Пока что он провел 7 матчей за команду, набирая 21,0 очка, 8,6 подбора и 6,4 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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