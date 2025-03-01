Лука Дончич о статуе рядом с ареной «Лейкерс»: «Хотелось бы»

Лука Дончич рассчитывает войти в историю «Лейкерс».

Во время интервью словенскому защитнику сказали, что когда-нибудь рядом с ареной клуба появится его статуя.

«Хотелось бы», – отреагировал Дончич .

Лука стал игроком «Лейкерс » в результате обмена перед дедлайном. Пока что он провел 7 матчей за команду, набирая 21,0 очка, 8,6 подбора и 6,4 передачи за игру.