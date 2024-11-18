«Я не Джоэл Эмбиид». Мо Бамба прокомментировал планы на матчи бэк-ту-бэк
Мо Бамба дебютировал за «Клипперс».
26-летний центровой перешел в клуб этим летом, но пропустил начало сезона из-за травмы колена. Бамба готовился к возвращению в состав в G-лиге и дебютировал в основной команде в игре против «Юты» (116:105). Центровой набрал 9 очков и 8 подборов за 15 минут.
Журналисты поинтересовались, намерен ли Бамба играть матчи бэк-ту-бэк, вызвав у баскетболиста смех.
«Я не Джоэл Эмбиид. Умру на щите, если это потребуется.
Все не совсем просто. У меня, кажется, было ограничение игрового времени, но я за него не вышел. Чувствую себя достаточно комфортно перед завтрашним матчем», – заключил центровой.
«Клипперс» предстоит встреча с «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
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