«Я не Джоэл Эмбиид». Мо Бамба прокомментировал планы на матчи бэк-ту-бэк

Мо Бамба дебютировал за «Клипперс».

26-летний центровой перешел в клуб этим летом, но пропустил начало сезона из-за травмы колена. Бамба готовился к возвращению в состав в G-лиге и дебютировал в основной команде в игре против «Юты» (116:105). Центровой набрал 9 очков и 8 подборов за 15 минут.

Журналисты поинтересовались, намерен ли Бамба играть матчи бэк-ту-бэк, вызвав у баскетболиста смех.

«Я не Джоэл Эмбиид . Умру на щите, если это потребуется.

Все не совсем просто. У меня, кажется, было ограничение игрового времени, но я за него не вышел. Чувствую себя достаточно комфортно перед завтрашним матчем», – заключил центровой.

«Клипперс » предстоит встреча с «Голден Стэйт ».