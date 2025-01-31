Эргин Атаман намекнул на недовольство судейством в матче с «Миланом»
Эргин Атаман недоволен судейством в матче Евролиги с «Миланом».
Главный тренер «Панатинаикоса» после проигранного матча обратил внимание на разницу по штрафным броскам. Итальянцы исполнили 22 попытки по сравнению с 11 у действующего чемпиона турнира.
«Когда я смотрю на статистику, меня многое там удивляет. Но больше всего меня удивляет один показатель, про который я не стану сейчас говорить подробно.
Проблемы с фолами у Кендрика Нанна? Да, есть такое, и нам надо обсудить это с ним. Сегодня все зафиксированные у него нарушения были по делу, но я не хочу говорить про другие свистки нашей команде», – заявил Атаман.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем