Эргин Атаман намекнул на недовольство судейством в матче с «Миланом»

Эргин Атаман недоволен судейством в матче Евролиги с «Миланом».

Главный тренер «Панатинаикоса » после проигранного матча обратил внимание на разницу по штрафным броскам. Итальянцы исполнили 22 попытки по сравнению с 11 у действующего чемпиона турнира.

«Когда я смотрю на статистику, меня многое там удивляет. Но больше всего меня удивляет один показатель, про который я не стану сейчас говорить подробно.

Проблемы с фолами у Кендрика Нанна ? Да, есть такое, и нам надо обсудить это с ним. Сегодня все зафиксированные у него нарушения были по делу, но я не хочу говорить про другие свистки нашей команде», – заявил Атаман .