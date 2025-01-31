Скауты НБА посетили матч «Панатинаикоса» в Евролиге. Главное внимание было приковано к Кендрику Нанну

Кендрик Нанн интересен клубам НБА.

Скауты НБА в четверг посетили матч «Панатинаикоса » против «Милана» в рамках Евролиги , который прошел в Италии.

Как отмечает SDNA, главное внимание было приковано к 29-летнему экс-игроку НБА Кендрику Нанну.

Американский защитник в нынешнем сезоне Евролиги набирает 20,0 очка, 3,5 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.