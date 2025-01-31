Скауты НБА посетили матч «Панатинаикоса» в Евролиге. Главное внимание было приковано к Кендрику Нанну
Кендрик Нанн интересен клубам НБА.
Скауты НБА в четверг посетили матч «Панатинаикоса» против «Милана» в рамках Евролиги, который прошел в Италии.
Как отмечает SDNA, главное внимание было приковано к 29-летнему экс-игроку НБА Кендрику Нанну.
Американский защитник в нынешнем сезоне Евролиги набирает 20,0 очка, 3,5 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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