Руи Хатимура пропустит как минимум неделю из-за травмы колена

Руи Хатимура выбыл как минимум на одну неделю.

У форварда «Лейкерс » диагностировали тендинит левого коленного сустава. По словам главного тренера Джей Джей Редика, Хатимура пройдет повторное обследование через неделю.

В нынешнем сезоне японец набирает 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем за матч.