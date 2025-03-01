Руи Хатимура пропустит как минимум неделю из-за травмы колена
Руи Хатимура выбыл как минимум на одну неделю.
У форварда «Лейкерс» диагностировали тендинит левого коленного сустава. По словам главного тренера Джей Джей Редика, Хатимура пройдет повторное обследование через неделю.
В нынешнем сезоне японец набирает 13,3 очка и 5,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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