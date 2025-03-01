Кевин Дюрэнт ударил Карло Матковича по спине после заслона
Поведение Кевина Дюрэнта стало предметом обсуждения болельщиков.
Звездный форвард «Санз» ударил новичка «Пеликанс» Карло Матковича кулаком по спине после заслона.
Дюрэнт продолжил встречу и набрал 17 очков, но его команда уступила со счетом 108:125.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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