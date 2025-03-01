Остин Ривз не смог доиграть матч с «Клипперс» из-за проблем с икроножной мышцей
Остин Ривз получил травму в матче с «Клипперс».
Свингмен «Лейкерс» покинул площадку в первой четверти из-за проблем с икроножной мышцей.
В субботу Ривзу предстоит МРТ-обследование.
По словам главного тренера «озерников» Джей Джей Редика, одного из лидеров команды решили заменить «в качестве меры предосторожности».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости