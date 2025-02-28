Руи Хатимура получил травму колена в бесконтактной ситуации

Руи Хатимура не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы.

Форвард «Лейкерс » получил травму колена в бесконтактной ситуации во время данка.

«Узнаем больше в течение следующих 24 часов. Не собираюсь строить предположения о серьезности травмы. Надеюсь, что все обойдется», – сказал после матча главный тренер «озерников» Джей Джей Редик .