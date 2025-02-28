Руи Хатимура получил травму колена в бесконтактной ситуации
Руи Хатимура не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы.
Форвард «Лейкерс» получил травму колена в бесконтактной ситуации во время данка.
«Узнаем больше в течение следующих 24 часов. Не собираюсь строить предположения о серьезности травмы. Надеюсь, что все обойдется», – сказал после матча главный тренер «озерников» Джей Джей Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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