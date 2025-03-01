Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач, «Денвер» прервал победную серию «Детройта»

Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл в сезоне.

Центровой набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач, его «Денвер » прервал 8-матчевую победную серию «Детройта » (134:119).

За 34 минуты серб реализовал 6 из 12 с игры и 11 из 12 с линии.