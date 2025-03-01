Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач, «Денвер» прервал победную серию «Детройта»
Никола Йокич оформил 28-й трипл-дабл в сезоне.
Центровой набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач, его «Денвер» прервал 8-матчевую победную серию «Детройта» (134:119).
За 34 минуты серб реализовал 6 из 12 с игры и 11 из 12 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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