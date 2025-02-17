«Без левой руки». Донован Митчелл посмеялся над Джейленом Брауном после промаха

Донован Митчелл намекнул на пробел в игре Джейлена Брауна.

Во время финального матча турнира звезд форвард «Бостона» смазал лэй-ап левой рукой с формальным сопротивлением Митчелла.

«Без левой руки», – прокомментировал промах защитник «Кливленда».

Митчелл и Браун дружат со старшей школы. Баскетболисты встречались во втором раунде прошлого розыгрыша плей-офф (4-1 в пользу «Селтикс»). Команда Брауна одержала победу и в рамках Матча всех звезд (41:25).