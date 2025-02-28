Стэнли Уиттакер восстановился после травмы и дебютирует за «Парму» в игре с «Пари НН»

Стэнли Уиттакер вернется на площадку.

Американский разыгрывающий не выступал с середины января из-за травмы задней поверхности бедра. За это время баскетболист был отчислен из «Уралмаша» и присоединился к «Парме», несмотря на предложения из Европы.

Уиттакер вернется на паркет и дебютирует за новый клуб в матче против соседа по турнирной таблице «Пари НН».

Защитник набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Лиги ВТБ.

Пермский клуб не сможет рассчитывать на помощь разыгрывающего Алекса Хэмилтона , который продолжает реабилитацию после небольшой травмы, полученной в начале февраля.

«Парма » занимает 8-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 13-19.