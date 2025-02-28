Стэнли Уиттакер восстановился после травмы и дебютирует за «Парму» в игре с «Пари НН»
Стэнли Уиттакер вернется на площадку.
Американский разыгрывающий не выступал с середины января из-за травмы задней поверхности бедра. За это время баскетболист был отчислен из «Уралмаша» и присоединился к «Парме», несмотря на предложения из Европы.
Уиттакер вернется на паркет и дебютирует за новый клуб в матче против соседа по турнирной таблице «Пари НН».
Защитник набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Лиги ВТБ.
Пермский клуб не сможет рассчитывать на помощь разыгрывающего Алекса Хэмилтона, который продолжает реабилитацию после небольшой травмы, полученной в начале февраля.
«Парма» занимает 8-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 13-19.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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