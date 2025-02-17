Стэнли Уиттакер стал игроком «Пармы»
Стэнли Уиттакер пополнил состав «Пармы».
Контракт американского разыгрывающего (30 лет, 183 см) с пермским клубом будет действовать до конца сезона.
Уиттакер был отчислен из «Уралмаша» в феврале. Защитник набирал 13,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Пармы»
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