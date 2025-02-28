Единая лига ВТБ. 26 очков Вольхина помогли «Пари НН» обыграть «Парму»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел один матч.

«Пари Нижний Новгород» справился с пермской «Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 27-5, Зенит – 27-5, УНИКС – 27-6, Локомотив-Кубань – 25-7, Уралмаш – 17-15, Пари Нижний Новгород – 14-19, Автодор – 13-19, Парма – 13-20, МБА-МАИ – 11-21, Енисей – 11-22, Самара – 8-24, Астана – 1-31. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.