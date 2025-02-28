Энтони Эдвардс первым в сезоне получил 1-матчевую дисквалификацию за перебор технических фолов

НБА официально сообщила об отстранении Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» пропустит 1 матч без сохранения заработной платы. Эдвардс стал первым игроком в этом сезоне, который получил это наказание за 16 замечаний. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт »), Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Орландо ») и Диллон Брукс («Хьюстон ») имеют по 11 технических фолов.

Эдвардс будет получать по 1 матчу дисквалификации за каждые 2 следующих замечания.

Защитник не поможет команде в гостевой игре против «Юты».