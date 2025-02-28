Энтони Эдвардс первым в сезоне получил 1-матчевую дисквалификацию за перебор технических фолов
НБА официально сообщила об отстранении Энтони Эдвардса.
Защитник «Миннесоты» пропустит 1 матч без сохранения заработной платы. Эдвардс стал первым игроком в этом сезоне, который получил это наказание за 16 замечаний. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Орландо») и Диллон Брукс («Хьюстон») имеют по 11 технических фолов.
Эдвардс будет получать по 1 матчу дисквалификации за каждые 2 следующих замечания.
Защитник не поможет команде в гостевой игре против «Юты».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости