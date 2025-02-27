Эрик Гордон пропустит как минимум три месяца после операции на запястье
Эрик Гордон пропустит как минимум три месяца.
Атакующий защитник «Филадельфии» вчера успешно перенес операцию на правом запястье и пройдет повторное обследование примерно через три месяца.
36-летний Гордон набирал 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем в матчах этого сезона.
В контракте Гордона есть опция игрока на сезон-2025/26 стоимостью 3,47 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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