Эрик Гордон пропустит как минимум три месяца после операции на запястье

Эрик Гордон пропустит как минимум три месяца.

Атакующий защитник «Филадельфии» вчера успешно перенес операцию на правом запястье и пройдет повторное обследование примерно через три месяца.

36-летний Гордон набирал 6,8 очка, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 19,7 минуты в среднем в матчах этого сезона.

В контракте Гордона есть опция игрока на сезон-2025/26 стоимостью 3,47 миллиона долларов.