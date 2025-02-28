Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо выделяются эффективностью в нападении в этом сезоне

Тройка основных участников «Гонки за MVP» выделяется игрой в атаке.

Центровой «Денвера » Никола Йокич , защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо лидируют по сочетанию бросковой эффективности (TS%) и нагрузки в атаке.

На графике по оси X – сочетание попыток с игры и со штрафной линии, по оси Y – точность бросков с учетом их стоимости (TS%).

Красной пунктирной линией отмечен средний показатель лиги.