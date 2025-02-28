Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо выделяются эффективностью в нападении в этом сезоне
Тройка основных участников «Гонки за MVP» выделяется игрой в атаке.
Центровой «Денвера» Никола Йокич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидируют по сочетанию бросковой эффективности (TS%) и нагрузки в атаке.
На графике по оси X – сочетание попыток с игры и со штрафной линии, по оси Y – точность бросков с учетом их стоимости (TS%).
Красной пунктирной линией отмечен средний показатель лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Лева Акабаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости