«Реал» официально сообщил об уходе защитника Денниса Смита

Деннис Смит и «Реал» завершили сотрудничество.

Американский защитник приехал в Европу и присоединился к испанскому клубу в январе после консультаций с несколькими источниками, включая Луку Дончича.

Сложная адаптация и недостаточная форма баскетболиста помешали успешному сотрудничеству сторон. Смит провел всего 35 минут на площадке в 4 матчах в Евролиге и национальном чемпионате.

«Реал » не предъявлял игроку претензий, но Смит решил вернуться в США и попробовать возобновить карьеру в НБА.

В последний раз защитник выходил на площадку в официальном матче НБА 31 марта 2024 года.