«Реал» официально сообщил об уходе защитника Денниса Смита
Деннис Смит и «Реал» завершили сотрудничество.
Американский защитник приехал в Европу и присоединился к испанскому клубу в январе после консультаций с несколькими источниками, включая Луку Дончича.
Сложная адаптация и недостаточная форма баскетболиста помешали успешному сотрудничеству сторон. Смит провел всего 35 минут на площадке в 4 матчах в Евролиге и национальном чемпионате.
«Реал» не предъявлял игроку претензий, но Смит решил вернуться в США и попробовать возобновить карьеру в НБА.
В последний раз защитник выходил на площадку в официальном матче НБА 31 марта 2024 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реала»
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