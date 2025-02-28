Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Яловаспор», «Каршияка» уступила «Бешикташу»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тофаш» справился с «Яловаспором», «Каршияка» проиграла «Бешикташ у». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 17-1, Анадолу Эфес – 14-4, Тофаш – 14-5, Бешикташ – 14-5, Галатасарай – 11-7, Мерсин – 11-7, Бахчешехир – 10-8, Каршияка – 8-11, Тюрк Телеком – 8-10, Петким Спор – 7-11, Бурсаспор – 7-11, Бююкчекмедже – 7-11, Дарушафака – 6-12, Маниса – 5-13, Яловаспор – 4-15, Меркезефенди – 3-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.