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Чемпионат Турции. «Каршияка» уступила «Бахчешехиру», «Бешикташ» был сильнее «Тофаша» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Каршияка» уступила «Бахчешехиру», «Бешикташ» был сильнее «Тофаша».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 13-1, Тофаш – 12-4, Анадолу Эфес – 11-4, Галатасарай – 10-4, Бешикташ – 11-5, Бахчешехир – 10-6, Мерсин – 8-7, Каршияка – 8-8, Бурсаспор – 7-9, Петким Спор – 7-9, Тюрк Телеком – 6-9, Бююкчекмедже – 5-10, Дарушафака – 5-11, Яловаспор – 4-11, Маниса – 4-12, Меркезефенди – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoДарушафака
logoчемпионат Турции
logoМаниса
logoПетким Спор
logoБешикташ
logoКаршияка
logoТофаш
logoБурсаспор
logoБахчешехир
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