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Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису» и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Манису».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 5-1, Бешикташ – 5-2, Каршияка – 5-2, Тюрк Телеком – 4-2, Галатасарай – 4-3, Бахчешехир – 3-3, Петким Спор – 3-3, Бурсаспор – 3-3, Мерсин – 3-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 1-6, Дарушафака – 1-5, Яловаспор – 1-6, Маниса – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoБешикташ
logoчемпионат Турции
logoТюрк Телеком
logoГалатасарай
logoМерсин
logoКаршияка
logoБююкчекмедже
logoЯловаспор
logoМаниса
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