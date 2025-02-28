Леброн Джеймс: «Почему кому-то вообще хочется быть лицом НБА, когда освещающие игру постоянно всех охаивают?»
Леброн Джеймс рассказал о сложностях того, кто является «лицом НБА».
«Жаль, что так получается, но почему кому-то вообще хочется быть лицом НБА, когда освещающие игру постоянно всех охаивают?.
Меня об этом никогда не просили, но все же я понимаю, какая это ответственность. Не только перед моей семьей, друзьями, сообществом, но и вообще всеми, кто будет следовать за мной на протяжении всей карьеры.
Поэтому я всегда относился к этому серьезно и с самого начала понимал, что значит быть профессионалом и образцом для подражания. Так что постарайтесь относиться к этому с максимальным уважением и честью», – заявил лидер «Лейкерс» после победы над «Вулвз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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