Леброн Джеймс: «Почему кому-то вообще хочется быть лицом НБА, когда освещающие игру постоянно всех охаивают?»

Леброн Джеймс рассказал о сложностях того, кто является «лицом НБА».

«Жаль, что так получается, но почему кому-то вообще хочется быть лицом НБА, когда освещающие игру постоянно всех охаивают?.

Меня об этом никогда не просили, но все же я понимаю, какая это ответственность. Не только перед моей семьей, друзьями, сообществом, но и вообще всеми, кто будет следовать за мной на протяжении всей карьеры.

Поэтому я всегда относился к этому серьезно и с самого начала понимал, что значит быть профессионалом и образцом для подражания. Так что постарайтесь относиться к этому с максимальным уважением и честью», – заявил лидер «Лейкерс» после победы над «Вулвз».