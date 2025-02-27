Леброн Джеймс вышел на 1-е место в истории НБА по количеству матчей с 1+ трехочковым попаданием
Леброн Джеймс – рекордсмен НБА по количеству матчей с 1+ трехочковым попаданием.
Звездный форвард «Лейкерс» записал на свой счет 1148-й матч, в котором он реализовал как минимум один трехочковый бросок, и вышел на первое место в истории лиги по этому показателю.
Джеймс обошел Рэя Аллена, который за всю карьеру провел 1147 таких матчей. В тройку лидеров также входит Реджи Миллер (1112).
На счету рекордсмена по трехочковым Стефена Карри («Голден Стэйт») – 962 матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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