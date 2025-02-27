Макс Кристи: «Очень благодарен тренерскому штабу «Лейкерс» за развитие моих игровых навыков»

Макс Кристи сохранил теплое отношение к «Лейкерс».

Ранее Джей Джей Редик заявлял, что будет всегда следить за карьерой защитника и переживать за него.

«Каждый член тренерского штаба от видеокоординатора до главного тренера очень хорошо ко мне относился. Они позаботились обо мне, я благодарен им за это. Никакого негатива между нами. Очень хорошо к ним всем отношусь, а слова Редика очень многое для меня значат.

Он поверил в меня, дал мне возможности, позволил мне играть, несмотря на определенные сложности в начале сезона. Он доверял мне на площадке, и это очень сильно помогло мне с уверенностью. Это относится не только к Джей Джею, но и ко всем остальным в тренерском штабе.

Очень благодарен за все, что они сделали для меня, и их вклад в развитие моих игровых навыков», – заключил Кристи .

Защитник перешел в «Даллас » в рамках крупного обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса.

Кристи набирает 14,7 очка, 4,4 подбора, 3,4 передачи и 1 перехват за 33 минуты в среднем в играх за «Мэверикс».