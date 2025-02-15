«Много хороших воспоминаний». Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд

Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд.

«Нет ничего лучше, чем выйти из автомобиля перед «Оракл-ареной». Здесь чувствуется энергия. Это вызывает много хороших воспоминаний, мягко говоря», – поделился ощущениями разыгрывающий «Голден Стэйт ».