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«Много хороших воспоминаний». Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд

Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд.

«Нет ничего лучше, чем выйти из автомобиля перед «Оракл-ареной». Здесь чувствуется энергия. Это вызывает много хороших воспоминаний, мягко говоря», – поделился ощущениями разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Голден Стэйт» в соцсети X
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