Стефен Карри забросил с центра площадки спиной к кольцу
Стефен Карри забросил удивительный мяч с центра.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» во время открытой тренировки участников Матча всех звезд на «Оракл-арене» забросил с центра площадки, стоя спиной к кольцу.
Для Карри предстоящий Матч всех звезд станет 11-м в карьере. Матч пройдет в «Чейз-центре», на домашней площадке «Уорриорз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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