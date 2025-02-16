Стефен Карри забросил с центра площадки спиной к кольцу

Стефен Карри забросил удивительный мяч с центра.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » во время открытой тренировки участников Матча всех звезд на «Оракл-арене» забросил с центра площадки, стоя спиной к кольцу.

Для Карри предстоящий Матч всех звезд станет 11-м в карьере. Матч пройдет в «Чейз-центре», на домашней площадке «Уорриорз».