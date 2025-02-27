Паулюс Мотеюнас: «За полтора года работы генеральным директором Евролиги ни разу не встречался с Адамом Сильвером»

Паулюс Мотеюнас хочет возобновить диалог с НБА относительно проекта в Европе.

«У нас было много разговоров с НБА, но сейчас общения стало немного меньше. Мы пытаемся возобновить серьезные обсуждения.

В течение десяти лет эти две лиги не общались. За полтора года работы генеральным директором Евролиги я ни разу не встречался с комиссионером НБА Адамом Сильвером.

Когда я занял пост, я хотел это изменить», — сказал он. «У меня были встречи с Марком Тейтумом и главой НБА Европа, хотя с тех пор человек на этой должности сменился. Но после десятилетия без диалога между нами отсутствует доверие, что затрудняет совместное принятие важных решений.

Мы получили предложение от НБА, но клубы не согласились на него, потому что было слишком рано для такого серьезного решения после столь долгого отсутствия общения. Мы работаем шаг за шагом, чтобы построить доверие и найти наилучшие возможные решения для улучшения общей ситуации.

Я считаю, что проект НБА в Европе – это угроза баскетболу, а не Евролиге . Нам не нужно спасать баскетбол в Европе. Баскетбол здесь уже на очень высоком уровне. Нам нужно продолжать продвигать его и развивать еще больше, чтобы он мог конкурировать с другими видами спорта.

Все уважают НБА, потому что это одна из самых влиятельных спортивных организаций в мире. Но с тех пор, как я стал генеральным директором, я постоянно говорю, что нам нужно сидеть за одним столом, общаться и договариваться о том, как развивать баскетбол не только в Европе и Америке, но и во всем мире», – сказал генеральный директор Евролиги.