Паулюс Мотеюнас: «На данный момент ничего не изменилось, поэтому нет причин обсуждать возвращение российских команд»

Паулюс Мотеюнас прокомментировал слухи о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу.

«Мы привыкли к комментариям Горана Шашича, которые не совпадают с позицией Евролиги. Я также не считаю, что его замечания отражают точку зрения всех тренеров Евролиги.

Это мнение одного человека, которое мы предпочитаем игнорировать. Каждый имеет право на собственное мнение, но оно не отражает позицию Евролиги.

Мы находимся в постоянном контакте с руководством российских команд, оценивая ситуацию. На данный момент ничего не изменилось, поэтому нет причин обсуждать их возвращение», – сказал генеральный директор Евролиги.

Ранее глава совета тренеров Евролиги Горан Шашич заявил, что Евролига обсуждает возможное расширение с 18 до 20 клубов, чтобы освободить место для двух российских команд, которыми, по его мнению, станут ЦСКА и «Зенит».